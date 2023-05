Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 25. Mai

20:15 Uhr, VOX, Mortal Engines: Krieg der Städte, Sci-Fi-Abenteuer

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde verwüstet. Die Menschen leben in gigantischen Metropolen auf Rädern und durchstreifen die Erde auf der Suche nach Nahrung und wertvollen Ressourcen. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) lebt in der fahrenden Festung London und trifft dort auf die mysteriöse Hester Shaw (Hera Hilmar), deren Stadt überfallen und vernichtet wurde. Jetzt will sich Hester an Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), der in London das Sagen hat, rächen und bittet Tom um Hilfe.