Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 26. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee, Krimi Ein verstörender Leichenfund bringt die Salzburger Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und ihren Kollegen Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) in einen besonders brisanten Fall. Das Opfer, der Sohn des Landtagsabgeordneten Aidbichler (Gregor Bloéb), hängt am Mast eines Segelbootes. Er wurde kopfüber gekreuzigt wie der heilige Petrus in kirchlichen Darstellungen. Um einen Skandal zu verhindern, setzt der einflussreiche Politiker eine ungewöhnliche Anweisung durch: Der Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl), ein Vertrauter der Familie, soll die Ermittlungen begleiten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Verbotene Früchte, Familienserie Wegen einer Lungenfibrose lebt Martin Grubers (Hans Sigl) 25-jähriger Patient Tim Maier (Paul Sundheim) seit Jahren nahezu vollständig isoliert. Engen Kontakt hat er nur zu seinem Vater Marco (Thomas Unger). Als Tim sich mit einem unbekannten Erreger ansteckt, wächst der Frust. Martin rät ihm zu noch strengeren Schutzmaßnahmen, doch Tim verlässt trotzdem die sichere Umgebung. Seit der Begegnung mit der abenteuerlustigen Leonie Fuchs (Alice Prosser) fühlt er zum ersten Mal seit Langem wieder Leichtigkeit.

20:15 Uhr, ONE, Sauerkrautkoma, Komödie Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) steht vor neuen Belastungsproben. Er wird nach München strafversetzt. Dort wartet eine Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz), außerdem ist seine Widersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) nun seine Chefin. Franz will so schnell wie möglich zurück nach Niederkaltenkirchen. Die Gelegenheit kommt, als im Kofferraum seines Vaters (Eisi Gulp) eine Frauenleiche gefunden wird. Das führt Eberhofer zurück in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious 6, Actionthriller Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) leben mit ihren Familien auf den Kanaren. Sorgen ums Geld haben sie nicht, doch eine Rückkehr in die Heimat bleibt außer Reichweite. Dann bietet FBI-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) einen Deal an: Wenn sie den Verbrecher Shaw (Luke Evans) stoppen, werden sie begnadigt. Die Jagd beginnt, doch Shaw bekommt unerwartete Hilfe. Doms totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) mischt mit.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow Bei "Hast Du Töne?" müssen drei Promi-Duos genau hinhören. In mehreren Runden wird ihr Musikwissen getestet. Wer hat das beste Gehör, wer kennt auch die ungewöhnlichen Details? In der Finalrunde geht es um das meiste Preisgeld für den eigenen Zuschauerblock. Der Zuschauerblock des Siegerteams kann gemeinsam bis zu 30.000 Euro gewinnen.