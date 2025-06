Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 26. Juni 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Realityshow

Heute Abend beginnt wieder das Flirten, Streiten und Spielen - denn "Beauty & The Nerd" startet in die sechste Runde! Acht ungleiche Duos kämpfen auf der paradiesischen Insel Koh Samui in Thailand gegeneinander - in Wettkämpfen um Aufgaben, Zusammenarbeit und ein beachtliches Preisgeld von 50.000 Euro. Das Konzept bleibt unverändert: Eine glamouröse Beauty trifft auf einen unsicheren Nerd - mit dem Ziel, voneinander zu profitieren und sich weiterzuentwickeln.