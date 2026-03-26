Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 26. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen, Krimi Ida Sörensen (Marlene Morreis) entdeckt in den Dünen vor Ribe die Leiche einer Frau. Kurz darauf wird die Polizistin von hinten niedergeschlagen. Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer) steht vor der Frage, mit wem sich das Opfer am Strand treffen wollte. Bei der Toten handelt es sich um die Ehefrau der bekannten Gastronomin und Food-Bloggerin Airin Falk (Alice Dwyer). Gemeinsam mit ihrem deutlich weniger motivierten Kollegen Magnus (Nicki von Tempelhoff) nimmt Frida die Ermittlungen auf. Zunehmend gerät dabei Airins Gourmetrestaurant "Falk" in den Fokus.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Wenn Supermodel Coco Rocha zum Haute-Couture-Teaching bittet, ist Anmut gefragt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen erlernen, wie Mode der hohen Schneiderkunst präsentiert wird. Auf einer Ranch sollen sie im Anschluss direkt bei einem Haute-Couture-Walk beweisen, was sie aus dem Teaching mitgenommen haben. Heidi Klum gibt im Trio mit Coco Rocha und dem Modedesigner Christian Siriano ihre Einschätzung ab.

20:15 Uhr, ZDF, Die Maiwald: Verstärkung, Dramödie Dr. Johanna Maiwald (Doris Schretzmayer) lebt für ihren Beruf als Tierärztin. Im Bergdorf Maria Alm kümmert sie sich täglich um tierische Patienten und menschliche Schicksale. Seit die zweite Tierarztpraxis in der Umgebung geschlossen hat, arbeitet Johanna nahezu ohne Pause. Sie braucht dringend Hilfe. Doch eine Landpraxis schreckt viele ab. Deshalb greift Johanna zu einer Notlüge, um den jungen Uniabsolventen Kami Karner (Atrin Haghdoust) nach Maria Alm zu holen. Ganz wie von Johannas Sprechstundenhilfe Paula (Klara Eham) erwartet, will er sofort wieder fliehen. Allerdings kommt er nicht weit.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Comedyshow Mario Barth bittet zu einem Comedyabend und steht dabei gemeinsam mit bekannten Kollegen wie Ralf Schmitz, Bülent Ceylan, Rüdiger Hoffmann und weiteren Stars auf der Bühne. Das Publikum erwartet eine geballte Ladung Gags und humorvolle Auftritte auf hohem Niveau. Mario Barth übernimmt dabei selbst die Rolle des Gastgebers und will für beste Stimmung sowie einen Abend voller Lacher sorgen.

20:15 Uhr, VOX, Infinite - Lebe unendlich, Sci-Fi Evan McCauley (Mark Wahlberg) wird von Visionen geplagt, die er nicht einordnen kann. Zudem besitzt er Fähigkeiten, die scheinbar nicht zu seinem bisherigen Leben passen. Dann begegnet er einer geheimnisvollen Gruppe, die sich "Infinites" nennt. Sie eröffnet ihm, dass seine Erinnerungen keine Einbildung sind, sondern tatsächliche Erfahrungen aus früheren Leben.