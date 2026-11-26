Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 26. November 2026
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie
Eine Frau wartet in einer Berghütte vergeblich auf ihren Liebhaber, der nach einem Gleitschirmunfall nicht auftaucht. Die Bergrettung findet sie am nächsten Tag, der Mann bleibt verschwunden.
20:15 Uhr, ZDFneo, The Rookie, Krimiserie
Bei den Polizisten von Los Angeles herrscht Unruhe: Nolan bekommt unerwarteten Besuch, und Harper wird von ihrer Undercover-Vergangenheit eingeholt.
20:15 Uhr, ProSieben, Linda Zervakis. Hope, Reportage
Linda Zervakis spricht mit prominenten Persönlichkeiten über Hoffnung, über Existenzängste, Niederlagen, Krankheiten und verlorenes Glück.
20:15 Uhr, VOX, The Day After Tomorrow, Katastrophenfilm
Eine neue Eiszeit bedroht die Welt, und ein Klimatologe versucht, die Menschheit zu retten und zu seinem Sohn in New York zu gelangen.
20:15 Uhr, Tele 5, Enemies – Welcome to the Punch, Actionthriller
Drei Jahre nachdem Polizist Max Lewinsky vom Gangster Jacob Sternwood angeschossen wurde, kehrt der untergetauchte Verbrecher nach London zurück.
20:15 Uhr, rbb, Der große Trip – Wild, Drama
Reese Witherspoon spielt Cheryl Strayed, die mit 26 Jahren völlig unerfahren den 4.279 Kilometer langen Pacific Crest Trail wandert.
20:15 Uhr, DMAX, 112: Feuerwehr im Einsatz, Doku-Reihe
Großeinsatz in Mainz: In einem Gewerbegebiet brennt eine Lagerhalle, und eine massive Rauchsäule steigt in den Nachthimmel.
20:15 Uhr, Sport1, Grand Slam of Darts – Highlights, Sport
Die internationale Darts-Elite kämpft um einen der prestigeträchtigsten Titel der Saison.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: TATsache Obdachlosenmörder, True-Crime-Doku
ORF-Premiere mit nachgestellten Szenen.
20:15 Uhr, ATV 2, Better Man – Die Robbie Williams Story, Musikfilm
Die Biografie des Popstars: Robbie Williams wird darin als CGI-Schimpanse dargestellt.
21:05 Uhr, ORF 1, True Stories: Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herrmann?, True-Crime-Doku
Es geht um den Entführungsfall von 1981, bei dem Ursula Herrmann ums Leben kam.
21:05 Uhr, ORF 2, Am Schauplatz, Reportage
Eine Boutiquebesitzerin ist die letzte Mieterin eines Hauses in der Wiener Innenstadt, das ein Immobilienentwickler gekauft hat. Die Reportage handelt von Geld, Macht und Immobilien.
22:00 Uhr, SWR, WaPo Bodensee, Krimiserie
Nele kehrt als Leiterin der Wasserschutzpolizei an den Bodensee zurück. Ihr erster Einsatz: Eine Jacht treibt führerlos auf dem See, an Bord sind Blutspuren.
22:00 Uhr, NDR, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimikomödie
Dorfpolizist Frank Koops bekommt es im Harz mit einer Rockerbande und mit BKA-Kolleginnen zu tun, deren Absichten unklar sind.
22:50 Uhr, Das Erste, extra 3, Satiremagazin
Christian Ehring präsentiert das Satiremagazin.
22:50 Uhr, VOX, Harry Potter und der Halbblutprinz, Fantasyfilm
Mit Hilfe konservierter Erinnerungen soll Harry die Vergangenheit Voldemorts erforschen. Dabei gerät er an ein Zaubertrankbuch, dessen Vorbesitzer der „Halbblutprinz“ war.
23:15 Uhr, BR, Schnee, Mystery-Drama
Ärztin Lucia zieht mit ihrer Familie in ein Bergdorf. Am nächsten Morgen behauptet ihre Tochter Alma, eine tote Frau habe sie besucht und ihr einen Ring gegeben.