20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie

Eine Frau wartet in einer Berghütte vergeblich auf ihren Liebhaber, der nach einem Gleitschirmunfall nicht auftaucht. Die Bergrettung findet sie am nächsten Tag, der Mann bleibt verschwunden.

20:15 Uhr, ZDFneo, The Rookie, Krimiserie

Bei den Polizisten von Los Angeles herrscht Unruhe: Nolan bekommt unerwarteten Besuch, und Harper wird von ihrer Undercover-Vergangenheit eingeholt.

20:15 Uhr, ProSieben, Linda Zervakis. Hope, Reportage

Linda Zervakis spricht mit prominenten Persönlichkeiten über Hoffnung, über Existenzängste, Niederlagen, Krankheiten und verlorenes Glück.

20:15 Uhr, VOX, The Day After Tomorrow, Katastrophenfilm

Eine neue Eiszeit bedroht die Welt, und ein Klimatologe versucht, die Menschheit zu retten und zu seinem Sohn in New York zu gelangen.

20:15 Uhr, Tele 5, Enemies – Welcome to the Punch, Actionthriller

Drei Jahre nachdem Polizist Max Lewinsky vom Gangster Jacob Sternwood angeschossen wurde, kehrt der untergetauchte Verbrecher nach London zurück.

20:15 Uhr, rbb, Der große Trip – Wild, Drama

Reese Witherspoon spielt Cheryl Strayed, die mit 26 Jahren völlig unerfahren den 4.279 Kilometer langen Pacific Crest Trail wandert.