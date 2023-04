Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. April

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Schicksalsschlag, Heimatdrama

Die Freude von Romy (Luisa Wietzorek) und Ben (Timo Fakhravar) auf ihr erstes Baby ist riesig - Lena Lorenz (Judith Hoersch) weiß, warum sie ihren Beruf als Hebamme so liebt. Doch die Zukunftspläne der beiden werden jäh zerstört. Wolfgang Engert (Michael Schenk) betreibt nach dem Tod seiner Frau die eigene Gärtnerei gemeinsam mit Romy. Ben jedoch ist Konditor, und er und Romy planen ein eigenes Café. Wolfgang ist darüber außer sich. Genervt packt Romy Pflanzen in den Lieferwagen und fährt allein los. Auf einer Bergstraße gerät der Wagen ins Schleudern, woraufhin Romy die Kontrolle verliert und in einen Baucontainer kracht. Lebensgefährlich verletzt wird sie in die Klinik eingeliefert.