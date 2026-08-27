Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. August 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest – Das dritte Grab, Krimi
Reihe rund um die Ermittler im Norden; die ARD kündigt für den 3. September die Fortsetzung mit „Bei Einbruch Mord“ an.
20:15 Uhr, ZDF, München Beats, Drama-Serie
Ein lang verborgenes Familiengeheimnis kommt ans Licht: Während Veronika reinen Tisch machen will, fürchtet Georg um seine Tochter. Linda zweifelt an ihrer DJ-Karriere und findet Halt bei Marius.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show (Staffelfinale)
Das große Finale im Château de Mielmont: Wer gewinnt das Spiel um den Silberschatz – die Verräter oder die Loyalen?
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show
Die ersten sechs Nerds treffen in Thailand auf ihre „Beautys“ – zwei völlig unterschiedliche Welten prallen aufeinander.
20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Skyfall, Actionfilm
Bond soll eine Festplatte mit Geheimdaten von einem Auftragsmörder zurückholen, wird angeschossen und für tot gehalten.
20:15 Uhr, 3sat, Zunge: Das Super-Organ, Wissenschaftsdoku
Die Zunge als vielseitigstes Sinnesorgan und beweglichster Muskel des Körpers – mit einem Mikrobiom aus 700 Bakterienarten.
20:15 Uhr, arte, Mythos Amalfiküste, Doku
Von Steinbecks Entdeckung Positanos bis zu Jackie Kennedys Sommer 1962 mit Fiat-Erbe Gianni Agnelli.
20:15 Uhr, RTL2, Genial daneben, Comedy-Ratesendung
Zu Gast: Bastian Pastewka, Olli Dittrich und Newcomerin Laura Brümmer im Rateteam.
20:15 Uhr, Tele 5, Boon, Actionfilm
Ein Ex-Auftragskiller muss die Familie seiner Freundin vor einer brutalen Bande schützen.
20:15 Uhr, ZDFneo, The Rookie, Krimi-Serie
Die Officer-Teams liefern sich einen Festnahme-Wettstreit um einen freien Tag.
20:15 Uhr, ntv, Der Zweite Weltkrieg in der Arktis, Doku
Der Winterkrieg in Finnland aus Sicht der internationalen Medien.
21:00 Uhr, WDR, Hirschhausen und der Zucker, Doku
Eckart von Hirschhausen über unseren Zuckerkonsum – das Dreifache der WHO-Empfehlung.
21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show spezial – Wetten, krass..?, Satire
Lutz van der Horst und Fabian Köster über Glücksspielmarkt und -sucht in Deutschland.
21:50 Uhr, arte, Dolly Parton: Everybody's Darling, Musikdoku
Rückblick auf Leben und Werk der am 25. August verstorbenen Country-Ikone.