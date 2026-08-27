Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. August 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest – Das dritte Grab, Krimi

Reihe rund um die Ermittler im Norden; die ARD kündigt für den 3. September die Fortsetzung mit „Bei Einbruch Mord“ an.

20:15 Uhr, ZDF, München Beats, Drama-Serie

Ein lang verborgenes Familiengeheimnis kommt ans Licht: Während Veronika reinen Tisch machen will, fürchtet Georg um seine Tochter. Linda zweifelt an ihrer DJ-Karriere und findet Halt bei Marius.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show (Staffelfinale)

Das große Finale im Château de Mielmont: Wer gewinnt das Spiel um den Silberschatz – die Verräter oder die Loyalen?

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show

Die ersten sechs Nerds treffen in Thailand auf ihre „Beautys“ – zwei völlig unterschiedliche Welten prallen aufeinander.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Skyfall, Actionfilm

Bond soll eine Festplatte mit Geheimdaten von einem Auftragsmörder zurückholen, wird angeschossen und für tot gehalten.