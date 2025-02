Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. Februar 2025

Viola (Yvonne Catterfeld) und Böhme (Jan Dose) sind schockiert, als sie ein Mordopfer entdecken, das Butsch (Götz Schubert) zum Verwechseln ähnlich sieht. Zunächst bleibt Butsch ruhig, doch als er in der Tasche des Toten einen Polizeiausweis mit seinem eigenen Namen findet, wird er stutzig. Hat der Unbekannte versucht, seine Identität zu stehlen? Die Ermittlungen führen Butsch und Viola zu den Proben eines Theaterstücks des bekannten Regisseurs Melchior Steinberg (Stephan Kampwirth). Doch es ist kein gewöhnliches Stück - die Hauptfiguren spiegeln auf beunruhigende Weise Butsch und Kessie wider. Kein Wunder, dass Butsch völlig aus der Fassung gerät.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

In Deutschland werden öffentliche Gelder in unglaublichem Tempo verschwendet. Der Behördenwahnsinn scheint keine Grenzen zu kennen. Doch Mario Barth und sein Team aus prominenten Spürnasen geben nicht auf und decken weiterhin auf, wie Steuergelder verschleudert werden. In neuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!" nimmt er wieder skurrile Fälle und kostspielige Fehlentscheidungen unter die Lupe.