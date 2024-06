Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. Juni 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show, Doku

In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" stößt Joko Winterscheidt an seine Grenzen und verzweifelt an den Problemen der Welt. Diesmal jedoch nicht in einer Unterhaltungsshow, sondern in einer sechsteiligen Dokumentation. Der Entertainer untersucht die täglich spürbaren Auswirkungen der Klimakatastrophe und deren Ursachen. Auf seiner Reise trifft Joko Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, was ihm neue Hoffnung gibt.