Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. März 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Liebestod, Krimi

Die 17-jährige Rada (Weronika Skwaron) lebt mit ihrer kleinen Schwester Anna (Mariella Aumann) unter der strengen Kontrolle ihrer religiösen Mutter Mirka (Katharina Schüttler). In der Nacht vor ihrem 18. Geburtstag flieht Rada - sie will endlich frei sein. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche im Birkenwald gefunden, rituell in Weiß inszeniert. Die Ermittlerin Viktoria Wex (Claudia Eisinger) stößt auf ein Netz aus religiösem Zwang und toxischer Abhängigkeit.