Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 27. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin: Das Rachespiel, Krimi Der junge Chalid Al-Hassani (Robin Abdallah) wird in einem Kölner Friseursalon ermordet. Gleichzeitig sollen Anne Fuchs (Lina Wendel) und Youssef El Kilali (Karim Chérif) die aus Saudi-Arabien geflohene Deutschlehrerin Emira Maliki (Javeh Asefdjah) betreuen. Sie soll brisante Informationen über saudische Agenten in Deutschland besitzen. Doch Anne und Youssef finden Emira nicht im Safe-House - sie ist verschwunden. Hat sie etwas mit dem Mord an Chalid zu tun?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Gespenster, Dramaserie Markus Kofler (Sebastian Ströbel) soll Trauzeuge seines Jugendfreundes Stefan (Frederik Götz) werden. Zuvor muss er jedoch Stefan und dessen Verlobte Sofia (Mitsou Jung) retten, die von einem Steinschlag überrascht wurden. Die erfolgreiche Bergung ist nur der Anfang weiterer Ereignisse. Auf dem Rückweg kommen die drei an einer abgelegenen Hütte vorbei, die Sofia aus ihren Träumen kennt. Dort starb ihr Vater vor 20 Jahren - unter ungeklärten Umständen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Tomorrow War, Sci-Fi-Action Zeitreisende tauchen auf und bringen eine alarmierende Botschaft: In drei Jahrzehnten wird die Menschheit einem Krieg gegen außerirdische Gegner nicht standhalten. Das Ende der Erde scheint unausweichlich. Der Lehrer Dan Forester (Chris Pratt) möchte seine Tochter und die Zukunft der Welt schützen. Er schließt sich einer Truppe aus Soldaten und Freiwilligen an, die in den Kampf gegen die Aliens geschickt wird.

20:15 Uhr, Tele 5, Pakt der Rache, Thrillerdrama Das Leben des Highschool-Lehrers Will Gerard (Nicolas Cage) bricht zusammen, als seine Frau Laura (January Jones) Opfer eines brutalen Überfalls wird. Vom Täter fehlt jede Spur. Im Krankenhaus begegnet Will einem Fremden, der sich Simon (Guy Pearce) nennt. Aus Verzweiflung und Rachebereitschaft lässt sich Will auf Simons Angebot ein: Der Mann gehört einer Untergrundorganisation an, die Selbstjustiz übt - und verspricht, Lauras Angreifer zu finden und zu töten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Moderator Jörg Pilawa prüft die Intelligenz der Deutschen: Wie schlagen sich die 100 Studiokandidaten im Vergleich zu einer repräsentativen Umfrage? Dabei wird untersucht, wer es schafft, die schwierigste Frage richtig zu beantworten - eine Frage, deren Lösung im Durchschnitt nur 1% der Deutschen kennen. Dem Gewinner winkt ein Preis von bis zu 100.000 Euro.