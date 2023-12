Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 28. Dezember

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Tote schlafen schlecht, Krimi

In einer unscheinbaren Plattenbausiedlung am Rand von Görlitz stürzt eine Frau vom Balkon - scheinbar ein Selbstmord. Als Böhme (Jan Dose) jedoch Druckstellen am Hals entdeckt, die auf einen versuchten Strangulationsversuch hinweisen, wird aus dem vermeintlich klaren Fall plötzlich ein äußerst komplexer. Dies setzt Butsch (Götz Schubert) in Unruhe, lässt ihn zweifeln und fast schon verzweifeln. Dr. Grimm (Stephan Grossmann) hingegen heftet sich hartnäckig an "seine" Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große), während Viola (Yvonne Catterfeld) glaubt, sich dringend um ihre Mutter kümmern zu müssen.