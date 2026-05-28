Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 28. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Gipfelrausch, Heimatserie Als seine Frau Anja Vogler (Teresa Rizos) beim Gleitschirmfliegen abstürzt, gerät Steffen (David Korbmann) in große Panik und fährt sofort los. Bergretter Markus (Sebastian Ströbel) kann Anja zwar retten, doch auf der überstürzten Fahrt verliert Steffen etwas, das auf seine geheime Cannabis-Plantage hindeutet. Diese betreibt er an einem abgelegenen Berghang, um die Schulden des Familienbetriebs abzubauen. Ausgerechnet der politische Gegner seiner Frau, die für das Bürgermeisteramt kandidiert, entdeckt die Plantage und versucht, daraus Kapital zu schlagen und sie zu erpressen.

20:15 Uhr, VOX, Wonder Woman, Actionabenteuer Diana (Gal Gadot), Tochter der Amazonenkönigin, wächst abgeschottet auf der geheimnisvollen Insel Themyscira auf. Heimlich wird sie im Kampf ausgebildet, bis sich ihr schließlich die Chance bietet, ihr Können unter Beweis zu stellen. Während in der Menschenwelt ein Krieg wütet, verbündet sie sich mit dem mutigen Doppelagenten Steve (Chris Pine). Als Wonder Woman erkennt sie ihre besonderen Kräfte und setzt sich für das Gute ein. Doch bald steht sie vor der Frage, wem sie wirklich vertrauen kann.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Finale! Zwei Models gewinnen die 21. Staffel und landen auf dem Cover der Harper's Bazaar. Zahlreiche prominente Gäste sind dabei: Sharon Stone, Nicole Scherzinger, Demi Lovato, Dan und Dean Caten von Dsquared, Adriana Lima und Winnie Harlow. Das Finale bietet Spannung, große Gefühle und jede Menge Glamour. Es wird ein Abend voller funkelnder Inszenierungen, rotem Teppich und Blitzlichtgewitter. Ganz großes Kino mit Hollywood-Flair.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst (2), Krimi Sechs Todesopfer und jedes Mal eine Pappschablone mit Sonne und Mond am Tatort werfen Fragen auf. Tötet der sogenannte "Zürich-Killer" nach einem bestimmten Muster oder besteht doch eine Verbindung zwischen den Opfern? Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) glaubt, mit Timo Brock (Robin Sondermann) den Täter gefasst zu haben. Währenddessen wird Dominique (Ina Paule Klink) direkt vor den Augen von Borchert (Christian Kohlund) von einem Lieferwagen erfasst. Was zunächst wie ein tragischer Unfall wirkt, entpuppt sich als gezielter Mordversuch.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Einfach nur ein Ticket ziehen und einsteigen, Dramedyserie Stefan Vollmer (Hendrik Duryn) kehrt zurück, obwohl er eigentlich mit dem Schuldienst abgeschlossen hatte. Als die 16-jährige Tilda (Kya-Celina Barucki) ihm das Portemonnaie stiehlt, macht er sich auf die Suche nach ihr und landet dabei in der problematischen 9c. Dort prägen Lehrermangel, Prüfungsstress und Chaos den Alltag. Nur zwei Wochen vor dem Abschluss steht er plötzlich wieder vor der Klasse. Mit viel Einsatz, Humor und seiner unkonventionellen Art setzt er sich für Tilda und ihre Mitschüler ein. Auch privat warten Herausforderungen auf ihn, denn seine Nachbarin Nadia (Birte Hanusrichter) sorgt ebenfalls für Trubel.