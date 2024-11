Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 28. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Emma - Der Usedom-Krimi, Krimi

Karin Lossow (Katrin Sass) geht mit ihrem Hund Lucky am Strand spazieren und begegnet dabei Gerda Kolping (Katharina Spiering). Diese nimmt wie gewohnt vor der Arbeit ein Bad in der Ostsee und trägt dabei ihren Neoprenanzug. Alles scheint wie immer, bis Karin plötzlich ihre Hilferufe hört. Gerda kämpft im Wasser ums Überleben, doch trotz Karins Rettungsversuch kommt jede Hilfe zu spät. Für die 14-jährige Emma (Cloe Albertine Heinrich), Gerdas Tochter, ist dies ein traumatisches Erlebnis - vor allem, da ihr Vater Markus Kolping (Jan-Peter Kampwirth) seit einer Corona-Erkrankung schwer pflegebedürftig ist. Gleichzeitig wird Emma in der Schule seit Monaten von ihren Mitschülern gemobbt, angeführt von ihrer früher besten Freundin und Nachbarin Susanne Bach (Carlotta von Falkenhayn).