Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 29. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Pechmarie, Krimi Ein grausiger Fund erschüttert das sonst ruhige Schwanitz. In einem Waldstück werden vier Leichen entdeckt, offenbar das Ergebnis eines eskalierten Drogendeals. Das Kokain liegt noch am Tatort, doch das Geld ist verschwunden. Für die Polizisten Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) wirft der Fall viele Fragen auf. Im Verlauf der Ermittlungen zeigt sich, dass nicht nur sie dem fehlenden Geld auf der Spur sind. Auch die Drahtzieher des Geschäfts mischen mit.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Wer einmal lügt, Familienserie Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) erlebt mit, wie Lexi Helmig (Mascha Schrader) und ihre Schwester Flora (Saskia Golinelli) mit dem Motorroller verunglücken. Flora erleidet schwere Verletzungen. Bei Lexi, die gefahren ist, ergibt ein Bluttest einen Alkoholwert von 1,0 Promille. Während Flora auf der Intensivstation behandelt wird, quälen Lexi Schuldgefühle. Gleichzeitig gerät ihr eigener Gesundheitszustand in den Fokus. Vieles spricht für Alkoholmissbrauch. Martin wundert sich jedoch, warum Lexi ihm eine andere Version erzählt als ihrem Vater.

20:15 Uhr, ProSieben, Battleship, Sci-Fi-Action Lieutenant Alex Hopper (Taylor Kitsch) hätte bei der Navy beste Karrierechancen. Immer wieder steht er sich jedoch selbst im Weg, weil er unüberlegt handelt und Verantwortung meidet. Als bei einem internationalen Flottenmanöver plötzlich außerirdische Kampfschiffe gesichtet werden, ändert sich alles. Gemeinsam mit einem japanischen Kommandanten muss Hopper sich der Alien-Bedrohung stellen. Entscheidend ist, den Kontakt der Eindringlinge zu ihrem Heimatplaneten zu verhindern. Andernfalls droht gefährliche Verstärkung.

20:15 Uhr, ONE, Dampfnudelblues. Ein Eberhoferkrimi, Krimi Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) lebt mit seiner kochbegeisterten, fast tauben Oma und seinem kiffenden, Beatles-verehrenden Vater im niederbayerischen Niederkaltenkirchen. Dort beschäftigt ihn der Fall des Schuldirektors Höpfl, der zunächst verschwindet und später von einem Zug erfasst wird. Kurz zuvor prangte noch die Drohung "Stirb du Sau" an dessen Hauswand. Für Eberhofer spricht vieles für Mord. Bei seinen eher unkonventionellen Ermittlungen bekommt er Unterstützung von seinem früheren Münchner Kollegen Rudi Birkenberger (Simon Schwarz).

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa testet, wie gut es um das Wissen der Bevölkerung bestellt ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten treten im Studio gegen die Resultate einer repräsentativen Umfrage an. Ziel ist es, eine besonders knifflige Frage zu lösen, an der im Schnitt neunundneunzig Prozent scheitern. Wer sie richtig beantwortet, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.