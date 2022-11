Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 3. November

20:15 Uhr, Das Erste, Das Netz - Spiel am Abgrund, Krimiserie

Am Rande eines abendlichen Fußballspiels in der "Alten Försterei" stirbt ein junger Mann durch einen Messerstich in den Armen seines besten Freundes, des Hooligan Marcel Fork (Max von der Groeben). Fast zeitgleich kommt es auf dem Parkplatz des Geländes zu einem Unfall, den der Journalist Bosch (David Ruland) schwer verletzt überlebt, während David (Itay Tiran), ein erfolgreicher Scout für junge Fußballtalente, vor den Augen seiner Freundin Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr) im Auto verbrennt. Bereits am Morgen, als David Lea mit seinem Besuch in Berlin überraschte, hatte die idealistische Strafverteidigerin das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.