Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 3. Oktober 2024

20:15 Uhr, ZDF, KATI - Eine Kür, die bleibt, Sport-Drama Katarina Witt (Lavinia Nowak) ist als Eiskunstläuferin auf höchstem Niveau bekannt. Bis 1992 hat sie alles erreicht, was möglich ist, und gilt als Hollywoods Star auf dem Eis. Warum strebt sie 1993 dennoch eine erneute Teilnahme an den Olympischen Spielen an? Für Kati Witt ist Lillehammer 1994 nicht nur ein sportliches Comeback, sondern auch eine persönliche Suche nach ihren Wurzeln. Dabei ist sie auf die Unterstützung ihrer ehemaligen DDR-Trainerin Jutta Müller (Dagmar Manzel) angewiesen, was die Herausforderung noch größer macht. Wie viele Ostdeutsche kämpfen auch Kati Witt und Jutta Müller nach dem Ende der DDR mit dem Verlust ihrer Identität.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordost: Westend, Krimi Westend, ein malerisches Dorf an der Mecklenburgischen Seenplatte, ist der Arbeitsplatz der Polizisten Nina Hagen (Cordelia Wege), Tim Engelmann (David Bredin) und Felix Bittner (Franz Dinda). Als Hartwig Schulz (Thilo Prothmann) vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern zu einer Routineüberprüfung eintrifft, entwickelt sich die Situation schnell dramatisch. Ein Hausboot explodiert auf dem See bei Westend. Schon bald wird klar, dass es sich um kein Unglück handelt. Das Opfer, Jan Witt, war ein investigativer Journalist.

20:15 Uhr, 3Sat, Nahschuss, Drama Franz Walter (Lars Eidinger), frisch promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin, erhält ein verlockendes Jobangebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR. Fasziniert von den Vorteilen, die dieser neue Posten verspricht, nimmt Franz die Stelle an. Zusammen mit seiner Freundin Corina (Luise Heyer) genießt er das scheinbar bessere Leben. In seinem Vorgesetzten Dirk (Devid Striesow) findet er eine unterstützende Figur. Doch als seine Aufgaben moralisch fragwürdiger werden, beginnt Franz an seinem neuen Job zu zweifeln und plant den Ausstieg - doch der Geheimdienst hat andere Pläne.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa stellt das Wissen der deutschen Bevölkerung auf die Probe: Wie schlau sind die 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Dafür werden im Vorfeld repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer es schafft, die allerletzte Frage zu beantworten, deren Lösung nur 1% der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Titanic, Epos Die 17-jährige Rose (Kate Winslet), gefangen in einer ungeliebten Verlobung mit einem wohlhabenden Mann, sieht in der Jungfernfahrt der "Titanic" ihre Chance zur Flucht und versucht, sich das Leben zu nehmen. Der mittellose Künstler Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) rettet sie in letzter Sekunde. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander. Doch als das Schiff auf einen Eisberg trifft, kann sie nur der Tod auseinanderbringen.