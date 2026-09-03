Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 3. September 2026

20:15 Uhr, ARD, Nord bei Nordwest – Bei Einbruch Mord, Krimi

Zwei Einbrecher dringen ins Haus eines vermögenden Ehepaares ein – am Ende liegen zwei Männer erschossen am Boden. Hatten sich die beiden Frauen gegen die Täter gewehrt?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter – Stille Wasser, Serie

Bei einem Teamausflug zieht Tobi beim Magnetfischen eine Leiche aus dem Bergsee – es ist ein vermisster Mann, der eigentlich zu seinem Scheidungstermin wollte.

20:15 Uhr, RTL, Die Flodders, Comedyserie

Nach einer Erbschaft zieht die schrille Familie Flodder in eine noble Villa im feinen Eyckendael – und bringt das Viertel schon am ersten Tag durcheinander.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show

Beim Spiel „Knutschbude“ wird es plötzlich intim, eine Ekel-Challenge treibt die Kandidaten an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Spectre, Actionfilm

Bond verhindert auf eigene Faust einen Anschlag in Mexiko und gerät ins Visier einer übermächtigen Organisation.