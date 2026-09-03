Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 3. September 2026
20:15 Uhr, ARD, Nord bei Nordwest – Bei Einbruch Mord, Krimi
Zwei Einbrecher dringen ins Haus eines vermögenden Ehepaares ein – am Ende liegen zwei Männer erschossen am Boden. Hatten sich die beiden Frauen gegen die Täter gewehrt?
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter – Stille Wasser, Serie
Bei einem Teamausflug zieht Tobi beim Magnetfischen eine Leiche aus dem Bergsee – es ist ein vermisster Mann, der eigentlich zu seinem Scheidungstermin wollte.
20:15 Uhr, RTL, Die Flodders, Comedyserie
Nach einer Erbschaft zieht die schrille Familie Flodder in eine noble Villa im feinen Eyckendael – und bringt das Viertel schon am ersten Tag durcheinander.
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show
Beim Spiel „Knutschbude“ wird es plötzlich intim, eine Ekel-Challenge treibt die Kandidaten an ihre Grenzen.
20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Spectre, Actionfilm
Bond verhindert auf eigene Faust einen Anschlag in Mexiko und gerät ins Visier einer übermächtigen Organisation.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz, Doku
Luftrettung am Watzmann – dramatische Einsätze der Bergwacht.
20:15 Uhr, arte, Die Sachsen – Piraten. Heiden. Kaiser, Doku
Vom Ursprung an der Nordseeküste bis zur Kaiserkrönung Ottos I. 962.
20:15 Uhr, Tele 5, Red Sky, Actionfilm
Zwei unehrenhaft entlassene Kampfpiloten sollen Jahre später Vergeltung üben.
20:15 Uhr, ZDFneo, The Rookie, Serie
Talia und John müssen einen VIP auf Streife begleiten – oberstes Gebot: ihn nicht in Gefahr bringen.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Law & Order: SVU, Krimiserie (Staffelstart)
Detective Benson kehrt zurück – und trifft gleich auf einen brisanten Fall um eine angebliche Psychologin.
21:00 Uhr, 3sat, Die Pornogesellschaft – Wie Porno unseren Sex beeinflusst, Diskussion
Alena Buyx diskutiert über die Auswirkungen der leicht zugänglichen digitalen Pornokultur.
22:54 Uhr, ORF 1, Spencer, Drama
Kristen Stewart als Prinzessin Diana an einem entscheidenden Weihnachtsfest der Royal Family.