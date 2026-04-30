Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 30. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod, Krimi Nach einem traumatischen Einsatz, der tödlich endet, gibt Kriminalhauptkommissar Tayfun Can (Aram Arami) den Polizeidienst auf und arbeitet künftig in der Sozialarbeit. Dort kümmert er sich im Gastronomieprojekt "Kleine Freiheit" um straffällig gewordene Jugendliche. Als sein jüngerer Bruder Momo (Doguhan Kabadayi) unter Verdacht gerät, einen jungen Italiener ermordet zu haben, nimmt Tayfun heimlich eigene Ermittlungen auf. Dabei begegnet er seiner früheren Kollegin Elisa Santori (Olga von Luckwald) wieder und wird mit alten Wunden konfrontiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Beim gut gelaunten Camp-Party-Shooting mit Starfotograf Max Montgomery setzen sich die Models in einem Nachtclub in Downtown Los Angeles in Szene. Gleichzeitig können sie im Backstage-Bereich auf Monitoren live verfolgen, wie sich die Konkurrenz schlägt. Danach wird es beim Crazy-Wig-Walk in einem Hollywood-Club besonders auffällig. Mit extravaganten Perücken sollen die Models Attitude zeigen. Unterstützung bekommt Heidi Klum dabei von Gastjuror Billy Porter, dem US-amerikanischen Schauspieler.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Schutzlos, Heimatdrama Ein gefährlicher Verlauf der Schwangerschaft bringt Sabrina Kettler (Sarah Alles-Shahkarami) in Lebensgefahr. Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) drängt auf eine medizinische Behandlung. Dann stellt sie jedoch fest, dass Sabrina nicht versichert ist. Die engagierte Köchin führt einen eigenen Foodtruck und kümmert sich gleichzeitig um ihre kranke Mutter. Inzwischen steckt sie finanziell in einer Notlage. Lenas Versuch, ihr den Weg zurück in die Krankenversicherung zu ermöglichen, wirkt zunächst aussichtslos.

20:15 Uhr, VOX, Der Teufel trägt Prada, Komödie "Wir benötigen jemanden, der in dieser Umgebung bestehen kann!" Gemeint ist das New Yorker "Runway", das einflussreichste Modemagazin der Welt. Doch die tyrannische Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) macht den Arbeitsplatz zu einem Schlachtfeld für alle Modebegeisterten. Wer sich ihren Vorstellungen nicht fügt, verschwindet schnell aus dem Modeparadies in die Bedeutungslosigkeit. Kurzerhand engagiert die Despotin die unerfahrene Andrea (Anne Hathaway) als zweite Assistentin. Allerdings hat sie ungefähr so viel Sinn für Mode wie einst Liz Taylor für dauerhafte Ehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa will herausfinden, wie schlau Deutschland tatsächlich ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten im Studio stellen sich den Fragen und messen sich dabei mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage. Zum Schluss wartet die schwierigste Aufgabe. Im Durchschnitt kann sie nur ein Prozent der Bevölkerung lösen. Wer die richtige Antwort weiß, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.