Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 30. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen, Krimi

Die Geschwister Tonja (Alina Stiegler) und Anton Raabe (Anton Rubtsov) stehen vor der Aufgabe, den Mord an einer jungen Frau und die Entführung eines Kleinkindes in einem Waldgebiet der Lausitz zu lösen. Anton arbeitet als Kriminalkommissar, Tonja als Streifenpolizistin in Senftenberg. Im Verlauf der Ermittlungen werden sie mit einem traumatischen Erlebnis aus ihrer eigenen Kindheit konfrontiert: dem spurlosen Verschwinden ihres Bruders vor vielen Jahren. Die Eltern des entführten Kindes, Jochen (Franz Dinda) und Lisa (Julischka Eichel) Fischer, hoffen verzweifelt darauf, dass der Entführer endlich Kontakt aufnimmt. Doch warum bleibt dieser stumm?