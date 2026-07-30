Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 30. Juli 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Haare? Hartmann!, Krimireihe
Friseurin Grit Hartmann, einst Auftragskillerin, soll im Toupet eines Ermordeten eine wertvolle Briefmarke finden– auch andere sind hinter ihr her.
20:15 Uhr, ZDF, Jagdsaison, Komödie
Ein Wellness-Urlaub führt für drei Frauen zu allerlei Verwicklungen.
20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 7, Actionfilm
Rasante Fortsetzung der Actionreihe rund um Dominic Toretto und seine Crew.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quiz
20:15 Uhr, Kabel Eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur: Bali/Singapur, Doku
20:15 Uhr, RTL Zwei, Zuhause im Glück, Dekosoap
Renovierung eines pfälzischen Weinhauses.
20:15 Uhr, VOX, Suicide Squad, Sci-Fi-Comicverfilmung
Ein Trupp inhaftierter Superschurken wird für eine gefährliche Geheimmission rekrutiert.
20:15 Uhr, 3sat, Wer Wind sät, Krimi
Ein Windenergieprojekt spaltet ein Dorf – nach dem Tod des Nachtwächters ermitteln Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein.
20:15 Uhr, ORF 1, UEFA Conference League Quali. – Austria Wien vs. FK Liepaja, Fußball
Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde, live.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie
Im Fall einer ermordeten Lebensmitteltechnikerin ergeben sich viele Verdächtige.
22:40 Uhr, VOX, Pacific Rim, Sci-Fi-Actionfilm
Riesige Kampfroboter verteidigen die Menschheit gegen monströse Kreaturen aus der Tiefsee.