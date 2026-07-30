Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 30. Juli 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Haare? Hartmann!, Krimireihe

Friseurin Grit Hartmann, einst Auftragskillerin, soll im Toupet eines Ermordeten eine wertvolle Briefmarke finden– auch andere sind hinter ihr her.

20:15 Uhr, ZDF, Jagdsaison, Komödie

Ein Wellness-Urlaub führt für drei Frauen zu allerlei Verwicklungen.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 7, Actionfilm

Rasante Fortsetzung der Actionreihe rund um Dominic Toretto und seine Crew.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quiz

20:15 Uhr, Kabel Eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur: Bali/Singapur, Doku