Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 31. August

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen, Krimi

Die junge Weißrussin Laila (Carina de Vroome) erlebt bei ihrer Ankunft in Amsterdam eine böse Überraschung. Statt als Saisonkellnerin in der Gastronomie arbeiten zu können, landet sie in den Fängen von brutalen Zuhältern. Im Bordell von Nachtclubbesitzer Jos Zwolsman (Mike Reus) muss Laila "ihre Schulden" für die "Jobvermittlung" abarbeiten, um ihren Pass zurückzubekommen. Als sie spontan einen Fluchtversuch unternimmt, weckt die mutige Frau das Interesse der Amsterdamer Kripo. Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und sein deutscher Kollege Alex Pollack (Hannes Jaenicke), die seit langem das Etablissement erfolglos observieren, werben sie als Informantin an.