Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 31. Juli 2025

Kristina Lurz (Silke Bodenbender) ist frischgebackene Bürgermeisterin von Waldsee - für sie nur der erste Schritt auf dem Weg in die Bundespolitik. Ihr Ziel: der Bundestag. Ihr Mann Lennart (Christian Erdmann) hingegen denkt kleiner - er möchte einfach IT-Leiter in seinem Unternehmen werden. Doch diesen Posten hat sich bereits ein ehrgeizigerer, jüngerer Kollege namens Rico (Joshua Seelenbinder) gesichert. Als die Regierung ein Pilotprojekt mit indischen IT-Spezialisten plant, sieht Kristina ihre große Chance: mehr Sichtbarkeit für Waldsee und neue Karriereoptionen für Lennart.

Eine junge Frau wird im Wald gehetzt, fällt in eine Grube - verfolgt von einer unbekannten Person. Doch alles ist Teil eines Survival-Trainings, das der Einzelgänger Ivo Klose (Moritz Führmann) der 18-jährigen Fabienne Leppin (Ada Philine Stappenbeck) anbietet. Zur gleichen Zeit entdeckt Karin Lossow (Katrin Sass) bei einem Spaziergang mit Hund Lucky mehrere tote Hundewelpen im Wald. Sie informiert Kommissar Holm Brendel (Rainer Sellien), doch der ist bereits mit einem weiteren Fall beschäftigt: Fabiennes Mutter Jana Leppin wird vermisst.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & the Nerd, Dating-Show

Das große Finale von "Beauty & The Nerd" steht an! Vier völlig unterschiedliche Teams kämpfen um den Sieg. Wer setzt sich durch - und wer scheitert in letzter Minute? Dramen, Überraschungen und Emotionen garantiert. Es wird spannend, schrill und garantiert unvergesslich!