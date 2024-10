Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 31. Oktober 2024

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Volle Gesangsleistung in den Battles von "The Voice of Germany": Welcher Teilnehmer beeindruckt im direkten Duell seinen Coach am meisten? Wer zeigt im Duett seine volle Stärke? Und gelingt es vielleicht allen Mitgliedern eines Battles, in die nächste Runde der Team-Fights zu kommen, was zur Folge hätte, dass eine andere Paarung komplett "The Voice of Germany" verlassen muss?