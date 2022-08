Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 4. August

20:15 Uhr, ZDF, Dreiraumwohnung, Komödie

Perfektionistin trifft auf Chaosqueen: Konstanze (Anja Kling) erhält Besuch von der quirligen Jackie (Carol Schuler) samt ihrer drei Kinder - und wird die Bande so schnell nicht wieder los. Die fast vergessene Reha-Bekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Die überrumpelte Konstanze bietet Unterschlupf an. Bald steht in ihrer Villa kein Stein mehr auf dem anderen und im Kühlschrank findet sich Fast Food statt Bio.