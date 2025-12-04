Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 4. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord, Krimi Hannah Wagner (Sophie Pfennigstorf) erlebt einen turbulenten Tag. Morgens sagt sie freudig Ja zu Ricks (Helgi Schmid) Antrag. Abends trifft sie in seiner Wohnung jedoch auf dessen frühere Buchhalterin Luisa Weiss (Barbara Prakopenka), die halb nackt in seinem Bett liegt und seit einem One-Night-Stand versucht, ihn zurückzugewinnen. Hannah glaubt Ricks Erklärung nicht, die Frau habe sich heimlich eingeschlichen. Am nächsten Tag wird die Lage dramatisch: Luisas Leiche liegt auf Ricks Baustelle.

20:15 Uhr, ZDF, Die große Weihnachtsshow, Musikshow Giovanni Zarrella eröffnet die Adventszeit mit einer neuen Liveshow aus Offenburg. "Die große Weihnachtsshow" bietet festliche Musik und verfolgt zusätzlich einen guten Zweck. Unter den Gästen sind Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die Tanzgruppe Lord Of The Dance.

20:15 Uhr, ProSieben, Aquaman, Superheldenaction Arthur (Jason Momoa) ist der Sohn einer atlantischen Prinzessin und wächst unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) zu einem fähigen Kämpfer heran. Als sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Erdoberfläche den Krieg erklärt, bittet Orms Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Unterstützung. Gemeinsam versuchen sie, Orm zu stoppen.

20:15 Uhr, RTL, 2025! Menschen, Bilder, Emotionen, Show Der Rückblick fasst zusammen, welche Ereignisse das Jahr geprägt und welche Geschichten besonders bewegt haben. Prominente Gäste und Menschen aus den berichteten Fällen ordnen die wichtigsten Momente ein. Die Themen reichen von Unterhaltung über gesellschaftliche Entwicklungen bis hin zu internationalen politischen Ereignissen.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag, Action James Bond (Pierce Brosnan) wird durch Verrat monatelang in Nordkorea festgehalten. Nach seiner Freilassung sucht er auf eigene Faust nach dem Verantwortlichen, denn der Geheimdienst hilft ihm nicht weiter. Die Spur führt über Hongkong und Kuba bis nach Island. Dort trifft Bond schließlich auf den undurchsichtigen Diamantenhändler Graves.