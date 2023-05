Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 4. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Weinberg, Krimi

Im Abendprogramm des Fernsehens läuft ein knallharter Actionreißer. Was sich vor ihrem Fenster ereignet, versetzt die kiebitzende Oma Horvath (Inge Maux) allerdings in noch größere Aufregung: Ein Autofahrer, der vor einer auf der Straße liegenden Person hält, wird plötzlich von dieser überwältigt und entführt. Die Geisel, der 22-jährige Paul Rauch (Julian Waldner), übermittelt kurz darauf in einem Erpresservideo die Forderung: 2 Millionen in 48 Stunden! Dass Pauls Mutter Sonja (Nina Kronjäger) wie gefordert die Polizei heraushalten will, bringt die Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und Niko (Andreas Guenther) ins Spiel.