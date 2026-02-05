Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 5. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Blindgänger, Krimi Der Fund eines Blindgängers sorgt in Schwanitz für Unruhe. Unter der Führung von Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) muss der Ort in kürzester Zeit vollständig evakuiert werden. Doch beim Abklingeln stoßen die Polizisten im Haus der eigenbrötlerischen Mareike Thorgard (Gitta Schweighöfer) auf Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten. Im Vorgarten liegt eine Waffe, in der Küche ist Blut. Was ist geschehen? Und wo steckt Mareikes Sohn Jürgen (Pit Bukowski)?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Schmelzpunkte, Familienserie Auf einem Handwerkskunstmarkt begegnet Martin (Hans Sigl) gemeinsam mit Karin (Hilde Dalik) seiner Patientin Melanie Kofler (Monika Wegener). Auch deren Ehefrau Agnieszka (Luise Helm), genannt Anni, ist dort und verkauft ihre Skulpturen. Melanie leidet an Post-COVID und hat erst vor Kurzem eine Reha beendet, ist aber weiterhin stark geschwächt. Während Martin mit ihr spricht, bricht jedoch plötzlich Anni zusammen.

20:15 Uhr, ProSieben, Elysium, Sci-Fi-Action In der Zukunft ist die Gesellschaft in zwei Lager gespalten: Die Superreichen leben auf der makellosen Raumstation Elysium, die eigens für sie gebaut wurde. Alle anderen fristen unter elenden Bedingungen ihr Dasein auf der Erde. Als der vorbestrafte Max (Matt Damon) bei der Arbeit schwer verletzt wird, sieht er nur einen Ausweg, um dem sicheren Tod zu entgehen: Er braucht Zugang zu Elysium. Dafür muss er jedoch einen extremen Preis zahlen. Nach einer Umwandlung zum Cyborg soll er einem Wirtschaftsboss hochbrisante Informationen aus dem Gehirn ziehen und in sein eigenes übertragen.

20:15 Uhr, ONE, Schweinskopf al dente, Krimikomödie Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) kommt einfach nicht zur Ruhe. Seine On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat ihn verlassen und will mit ihrem italienischen Verehrer in dessen Pizzeria am Gardasee neu anfangen. Franz ist ihr nicht zu einem klaren Bekenntnis bereit. Außerdem beschäftigt ihn die Sache mit Küstner (Gregor Bloéb), einem entflohenen Psychopathen, der auf Rache aus ist. Ganz oben auf seiner Liste steht Franz' Chef Moratschek (Sigi Zimmerschied). Der gerät in Panik, als er nachts einen blutigen Schweinskopf in seinem Bett findet.

20:15 Uhr, VOX, Killer's Bodyguard 2, Actionkomödie Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) landet erneut in einem gefährlichen Einsatz, als Sonia (Salma Hayek), die Ehefrau von Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), ihn unter Druck setzt. Das ungleiche Trio gerät in eine internationale Verschwörung und muss feststellen, dass ausgerechnet sie die letzte Verteidigungslinie sind. Ihr Gegner ist rachsüchtig und skrupellos.