Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 5. Juni 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Unter der Anleitung von Christian Düren lernen die Models, wie sie professionell kommunizieren, Interviews führen und sich bei Fragerunden souverän präsentieren. Auch der Social-Media-Auftritt steht auf dem Trainingsplan. Bei einem Interview unter Beobachtung von Christian erhalten die Kandidatinnen direktes Feedback. Für das Fotoshooting mit Starfotograf Rankin müssen sie sich als Duos in einem fahrenden Bett in Szene setzen. Der alles entscheidende Walk findet dann auf dem "Public"-Laufsteg in Hollywood statt.