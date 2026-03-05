Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 5. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Salzburg-Krimi: Am seidenen Faden, Krimi Mit Serien- oder Ritualmördern hat die Salzburger Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) bislang kaum zu tun gehabt. Als zwei Menschen entführt werden, die auffällige Gemeinsamkeiten haben, holen die Chefermittlerin und ihr Kollege Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) Unterstützung. Sie wenden sich an den Kriminalpsychologen Thomas Meiberger (Fritz Karl), der inzwischen als Lehrbeauftragter an der Universität Salzburg arbeitet. Dort sorgt er mit spektakulären Lehrmethoden für Aufsehen. Der brillante Forensiker soll bei der Jagd auf den Täter helfen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Wiedersehen, Familienserie Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) gerät emotional an seine Grenzen. Während seine Patientin Marisa Taubinger (Leslie Malton) mit einer starken Muskelschwäche kämpft, wird Martin von seiner Vergangenheit eingeholt. Als sich Marisas Beschwerden verschlimmern, verdichtet sich der Verdacht, dass mehr dahintersteckt als eine vorübergehende Komplikation. Während Martin nach einer Erklärung sucht, muss seine Patientin noch eine weitere Belastung verkraften. Ihr Ex-Partner Andy (Jakob Seeböck) steht plötzlich vor ihr.

20:15 Uhr, RTL, Legenden der Comedy, Comedyshow Mario Barth zeigt die unvergesslichsten Stand-up-Auftritte der vergangenen Jahrzehnte und verbindet sie mit persönlichen Geschichten und Anekdoten. Comedy-Größen und prominente Fans geben den Auftakt zu einer besonderen Zeitreise. Sie wählen ihre ganz persönlichen Lieblingsnummern aus, mit denen die jeweiligen Künstler bekannt wurden.

20:15 Uhr, ONE, Anderst schön, Tragikomödie Roger (Charly Hübner) ist Hausmeister in einem Schweriner Plattenbau, der kurz vor dem Abriss steht. In seinem skurrilen Kosmos leben übrig gebliebene DDR-Anhänger, gescheiterte Genies, künstlerische Neonazis, schlitzohrige Döner-Verkäufer und eine Mutter mit deutlicher Vorliebe für Alkohol (Renate Krößner). Roger ist ein Träumer, zugleich aber ein genauer Beobachter. Vor allem wünscht er sich, sich zu verlieben. Als eines Tages die Berlinerin Ellen (Christina Große) einzieht, glaubt er, seine Traumfrau gefunden zu haben. Nur weiß er nicht, wie er selbst den Weg zum Glück finden soll.

20:15 Uhr, VOX, Knight and Day, Actionromanze Am Flughafen trifft June (Cameron Diaz) auf den charmanten Roy (Tom Cruise). Was erst wie ein harmloser Flirt wirkt, stellt sich schnell als inszeniertes Spiel heraus. Roy ist ein knallharter Geheimagent. June steckt damit schon bald mitten in seiner turbulenten neuen Mission. Roy hat nicht nur das FBI und die CIA, sondern auch die spanische Mafia im Nacken. Dabei wird June gegen ihren Willen zu seiner Komplizin.