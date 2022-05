Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 5. Mai

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Zwei Herzen, Dramaserie

Doktor Ballouz (Merab Ninidze) und Eva (Helene Grass) genießen ihr neues Glück. Bis Ballouz im Krankenhaus Annett (Alessija Lause) begegnet, die ihn sehr an seine verstorbene Frau Mara erinnert. Ballouz' Erinnerungen an Mara (Clelia Sarto) stürzen ihn in ein Gefühlschaos. Als er erfährt, dass Annett ein Spenderherz in sich trägt, stellt er Nachforschungen an. Schlägt in Annett das Herz seiner verstorbenen Frau?