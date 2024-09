Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 5. September 2024

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In "99 - Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Gesucht wird das beste Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzter abzuschneiden, kann im finalen 99. Spiel um die 99.000 Euro kämpfen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer eine Kombination aus Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Klugheit beweisen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Event-Woche geht in die nächste Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch gegeneinander an, um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren und erneut die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" - drei Millionen Euro - zu erhalten. Wer begibt sich auf die Reise zum großen Gewinn? Alles kann passieren.