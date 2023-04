Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. April

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Giftiges Erbe, Heimatserie

Die junge Biobäuerin Laura Brandtner (Josepha Walter) erhält einen Anruf vom Landratsamt: Das Wasser in ihrem Fischteich könnte vergiftet sein. Ihr Vater Thomas (Heio von Stetten) hat eine böse Ahnung: Vor einigen Jahren hat er Blechfässer mit Rattengift in einer Höhle am Gletscher versteckt. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis, und so gelangt die ausgelaufene Flüssigkeit aus den Fässern in einen nahe gelegenen Bach. Die Fässer müssen so schnell wie möglich verschwinden, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Auch Laura nicht. Der Skandal könnte sie das Biosiegel kosten.