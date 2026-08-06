Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. August 2026
20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus, Krimireihe
Als die neue Bewohnerin des angeblich spukenden Nolden-Hauses tot aufgefunden wird, glauben die Dorfbewohner an den Geist der einstigen Besitzerin.
20:15 Uhr, ZDF, Plötzlich Schwester, Komödie
Ein Mann hat ein Doppelleben mit einer zweiten Familie geführt. Nach seinem Tod treffen die beiden aufeinander.
20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 9, Actionfilm
Dom hat sich mit Letty und Sohn Brian zurückgezogen, bis sein verschollener Bruder Jakob mit einer Terroristin auftaucht und die alte Crew wieder zusammenkommen muss.
20:15 Uhr, VOX, Justice League, SciFi-Comicverfilmung
Zack Snyder präsentiert das Leinwand-Debüt der Justice League, in der Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash ein Team bilden.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quiz
20:15 Uhr, 3sat, Hattinger und der Nebel – Ein Chiemseekrimi, Krimiserie
Ursula Kammler findet ihren ermordeten Bruder auf dem gemeinsamen Hof am Chiemsee. Hattinger gerät bei den Ermittlungen selbst in eine gefährliche Affäre.
20:15 Uhr, ORF1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz, Doku
Luftrettung am Watzmann.
20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie
„Ein anonymer Anruf“ setzt Ermittlungen in Gang.
20:15 Uhr, ATV, Donauinsel – Leiwand am Eiland, Dokumentation
Porträt der Wiener Donauinsel-Kultur samt Kultfiguren wie dem „Elvis aus Floridsdorf“.
20:15 Uhr, PULS 4, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyfilm
Die böse Ravenna kann durch den magischen Spiegel wiederbelebt werden.
20:15 Uhr, Tele5, Pakt der Rache, Actionthriller
Der zwielichtige Simon ist Mitglied einer Untergrundorganisation, die sich auf Selbstjustiz spezialisiert hat.
22:25 Uhr, VOX, Man of Steel, Superheldenfilm
Supermans Geschichte mit Henry Cavill wieder neu erzählt.
22:25 Uhr, PULS 4, Robin Hood, Abenteuerfilm
Mit Taron Egerton und Jamie Foxx.