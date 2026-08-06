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Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. August 2026

Henry Cavill als Superman vor Panzern und Hubschraubern.
06.08.26, 06:49
Das sind für Donnerstag, den 6. August 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus, Krimireihe
Als die neue Bewohnerin des angeblich spukenden Nolden-Hauses tot aufgefunden wird, glauben die Dorfbewohner an den Geist der einstigen Besitzerin. 

20:15 Uhr, ZDF, Plötzlich Schwester, Komödie

Ein Mann hat ein Doppelleben mit einer zweiten Familie geführt. Nach seinem Tod treffen die beiden aufeinander.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 9, Actionfilm
Dom hat sich mit Letty und Sohn Brian zurückgezogen, bis sein verschollener Bruder Jakob mit einer Terroristin auftaucht und die alte Crew wieder zusammenkommen muss.

20:15 Uhr, VOX, Justice League, SciFi-Comicverfilmung

Zack Snyder präsentiert das Leinwand-Debüt der Justice League, in der Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash ein Team bilden.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quiz

20:15 Uhr, 3sat, Hattinger und der Nebel – Ein Chiemseekrimi, Krimiserie
Ursula Kammler findet ihren ermordeten Bruder auf dem gemeinsamen Hof am Chiemsee. Hattinger gerät bei den Ermittlungen selbst in eine gefährliche Affäre.

20:15 Uhr, ORF1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz, Doku
Luftrettung am Watzmann.

20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie
„Ein anonymer Anruf“ setzt Ermittlungen in Gang.

20:15 Uhr, ATV, Donauinsel – Leiwand am Eiland, Dokumentation
Porträt der Wiener Donauinsel-Kultur samt Kultfiguren wie dem „Elvis aus Floridsdorf“.

20:15 Uhr, PULS 4, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyfilm

Die böse Ravenna kann durch den magischen Spiegel wiederbelebt werden.

20:15 Uhr, Tele5, Pakt der Rache, Actionthriller

Der zwielichtige Simon ist Mitglied einer Untergrundorganisation, die sich auf Selbstjustiz spezialisiert hat.

22:25 Uhr, VOX, Man of Steel, Superheldenfilm

Supermans Geschichte mit Henry Cavill wieder neu erzählt.

22:25 Uhr, PULS 4, Robin Hood, Abenteuerfilm
Mit Taron Egerton und Jamie Foxx.

film.at, fs