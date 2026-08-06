Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. August 2026

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus, Krimireihe

Als die neue Bewohnerin des angeblich spukenden Nolden-Hauses tot aufgefunden wird, glauben die Dorfbewohner an den Geist der einstigen Besitzerin.

20:15 Uhr, ZDF, Plötzlich Schwester, Komödie

Ein Mann hat ein Doppelleben mit einer zweiten Familie geführt. Nach seinem Tod treffen die beiden aufeinander.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 9, Actionfilm

Dom hat sich mit Letty und Sohn Brian zurückgezogen, bis sein verschollener Bruder Jakob mit einer Terroristin auftaucht und die alte Crew wieder zusammenkommen muss.

20:15 Uhr, VOX, Justice League, SciFi-Comicverfilmung

Zack Snyder präsentiert das Leinwand-Debüt der Justice League, in der Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash ein Team bilden.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quiz