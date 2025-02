Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. Februar 2025

Auf einer Deponie am Waldrand von Leoben wird die schwer verletzte Kellnerin Julia (Judith Altenberger) gefunden - achtlos entsorgt, aber noch am Leben. Trotz aller Rettungsversuche überlebt sie nicht. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) stellen fest, dass sie mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt wurde. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Freund Max (Noah L. Perktold), der die Trennung nicht akzeptieren wollte. Doch seine Freunde Leonard (Gustav Schmidt) und Fritz (Julian Waldner), ebenfalls Mitglieder einer freischlagenden Studentenverbindung, geben ihm - und sich selbst - ein Alibi.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Hoffnung, Familienserie

Die elfjährige Tamara (Rosa Wirtz) verletzt sich beim Klettern. Während Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) sie behandelt, erfährt er, dass sie angeblich unheilbar an Knochenkrebs leidet. Doch während der weiteren Untersuchungen kommen ihm Zweifel an dieser Diagnose. Gleichzeitig steckt Martin selbst in einer schwierigen Phase: Josies (Lieselotte Voß) Entzündungswerte steigen plötzlich wieder stark an, ohne dass eine Erklärung dafür gefunden wird. Karins Skepsis gegenüber der Medikamenten-Studie, an der ihre Tochter teilnimmt, scheint sich zu bestätigen.