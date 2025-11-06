Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Sturmtief: Der Usedom-Krimi, Krimi Karin (Katrin Sass) nimmt eine Frau (Valery Tscheplanowa) und deren angeblichen Sohn (Oliver Szerkus) bei sich auf, die in einem auf der Insel wütenden Unwetter verletzt wurden. In Karin erwacht sofort der Ermittlungsinstinkt, da die Frau auch Anzeichen heftiger Misshandlungen hat. Unterdessen ermittelt Rainer Witt (Till Firit) in einem Raubüberfall, bei dem der Antiquitätenhändler Christian Zoschitz (Konrad Singer) angeschossen wurde. Als der Sturm immer weiter zunimmt, müssen sich alle verbarrikadieren.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Abrechnung - Der Promi-Showdown, Show In der neuen Realityshow treffen acht prominente Duos aufeinander, die in der Vergangenheit ordentlich aneinandergeraten sind. Unter einem Dach müssen sie zusammenleben und gemeinsam Challenges meistern, ohne genau zu wissen, was sie als Nächstes erwartet. Wer schafft es, trotz aller Spannungen als Team zu bestehen und am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Vertrauen, Dramaserie Die 15-jährige Jenny (Laurena Marisol Lehrich) stürzt im Gebirge mit einem geklauten Motorroller ab. Doch bei der Rettung versteckt sie sich vor Markus (Sebastian Ströbel) und flüchtet in die Berge. Während Markus mit seinem Team nach der jungen Frau sucht, hält ihn eine weitere Teenagerin auf Trab: Seine Ziehtochter Mia (Lisa Junick) ist zurück. Ihr leiblichen Vater Lorenz (Steffen Groth) hat sie zu Markus in die Ramsau gebracht. Gegen ihren Willen, und sie hat keine Lust zu bleiben.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Action Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) mögen eigentlich keine Freunde sein, doch inzwischen kämpfen der Agent und der Ex-Soldat auf derselben Seite. Ihr neuer Gegner: Brixton (Idris Elba), ein genetisch veränderter Superschurke. Die beiden müssen ihre Differenzen ein weiteres Mal hintanstellen, um sich gegen Brixton zu behaupten. Doch gelingt es ihnen, den übermächtigen Feind zu stoppen?

20:15 Uhr, ONE, Besser als Du, Verwechslungsspaß Der biedere Familienvater Matthias (Christoph Maria Herbst) hat schon bessere Zeiten gesehen: Seine Ehe steht vor dem Aus und seine Kinder sind von ihm nur noch genervt. Dann aber tritt überraschend Matthias' unbekannter Zwillingsbruder Tom in sein Leben: Der unstete Schauspieler sieht ihm zwar täuschend ähnlich, ist ansonsten aber sein genaues Gegenteil. Zunächst widerwillig lässt Matthias sich auf einen Rollentausch ein: Tom übernimmt den Part des Familienvaters - und siehe da: Mit seiner lässigen Art kann er tatsächlich neuen Schwung in die Ehe seines Bruders bringen.