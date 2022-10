Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 6. Oktober

21:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Geplatzte Träume, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) will keine Zeit mehr verlieren und um Stefan kämpfen. In einer Vision kommt es zum Showdown zwischen Fritzie und Stefans (Florian Panzner) neuer Freundin Laura (Bettina Burchard). In der Schule zeigt der Förderunterricht erste Erfolge. Bisher als Mathe-Niete abgestempelt, kann Isabelle (Josefine Keller) in Selmas (Neda Rahmanian) Börsen-AG enorme Gewinne verzeichnen. Sie legt das Geld, das für den Abi-Ball gesammelt wurde, an der Börse an - und verliert alles.