Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 7. August 2025

20:15 Uhr, ZDF, Die Kinderschwindlerin, Komödie Nina (Laura Storz) ist lebenslustig und möchte unbedingt in ihre Traumwohnung einziehen. Der Vermieter legt allerdings großen Wert auf Familienfreundlichkeit - also schnappt sich Nina kurzerhand Frieda (Holle Kirck) und Theo (Henrick Blossey), die Kinder ihrer Schwester. Doch anstatt brav mitzuspielen, stellen sich die beiden quer: Frieda durchschaut die Aktion sofort und will eine Gegenleistung für ihre Hilfe.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Geburt der Drachenfrau, Krimi Während Karin Lossow (Katrin Sass) auf Usedom die Fortschritte an ihrem künftigen Zuhause inspiziert, beginnt für acht Geflüchtete an der belarussisch-polnischen Grenze ein gefährlicher Weg: Eine Schleusergruppe bringt sie, darunter Ahmad Bashmani (Yasin El Harrouk) und seine kleine Tochter Amira (Valtina Simogy), in einem Kleintransporter Richtung Westen. Am Steuer sitzt der völlig übermüdete Grzegorz Kuchar (Andrzej Konopka). Obwohl Amira unter heftigen Bauchschmerzen leidet, verweigert der Fahrer einen Stopp - mit tragischem Ausgang: Amira überlebt die Fahrt nicht und ist tot, als der Transporter Usedom erreicht.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow Hier wird gefeiert - mit Musik, Spaß und Spannung. Drei prominente Duos treten gegeneinander an: Wer erkennt Lieder schon nach wenigen Tönen? Wer punktet im Musik-Schnelldurchlauf? Und wer trifft ins Schwarze, wenn nur ein einziges Instrument erklingt? Am Ende darf jemand aus dem Fanblock des Siegerteams bis zu 30.000 Euro mit nach Hause nehmen.

20:15 Uhr, RTL, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie Captain Salazar (Javier Bardem) gelingt die Flucht aus dem gefürchteten Teufelsdreieck. Er will sich blutig an allen noch lebenden Piraten rächen - allen voran an seinem Erzfeind Jack Sparrow (Johnny Depp). Der hat nur eine Chance: Er muss den legendären Dreizack Poseidons finden, der seinem Besitzer die Macht über alle Weltmeere verleiht. Dafür bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich mit dem zwielichtigen Barbossa (Geoffrey Rush) zu verbünden.

20:15 Uhr, VOX, 21 Jump Street, Actionkomödie Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) sind alte Schulfreunde und mittlerweile Polizisten. Weil sie dienstlich nicht gerade Vorzeigebeamte sind, landen sie bei der geheimen Einheit "21 Jump Street". Ihr Auftrag: Undercover an ihrer alten Schule ermitteln, wo eine gefährliche neue Droge kursiert. Doch der Einsatz verläuft alles andere als reibungslos - nicht zuletzt, weil sie die Identitäten tauschen mussten.