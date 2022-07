Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 7. Juli

20:15 Uhr, VOX, The High Note - Glaub an deinen Traum, Drama

Maggie (Dakota Johnson) reibt sich in ihrem Job als Assistentin der weltberühmten Popmusik-Diva Grace Davis (Tracee Ellis Ross) völlig auf. Insgeheim träumt sie jedoch davon, sich als Musikproduzentin in Hollywood einen Namen zu machen und wartet auf ihre Chance. Das Warten lohnt sich, denn eines Tages bekommt Maggie von Graces Manager den Auftrag, das neue Comeback-Album zu produzieren. Voller Elan macht sich Maggie daraufhin an die Arbeit, bekommt dabei aber Stress mit Grace.