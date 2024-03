Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 7. März 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Die verlorene Tochter, Krimi

Als Babys in den Wirren des Zweiten Weltkriegs getrennt, jetzt beim Wiedersehen in Masuren vereint: Die 78-jährige Agnieszka Witczak (Katharina Schumacher) freut sich, ihre ein Jahr ältere Schwester Eleonor Seifert (Bożena Baranowska) aus Deutschland endlich kennenzulernen! Den Schmerz, den Großteil ihres Lebens ohne die Familie verbracht zu haben, kann sie jedoch nicht beiseiteschieben. So endet das Fest mit einem Streit. Als Agnieszka am nächsten Tag erdrosselt aufgefunden wird, setzen Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger), Dorfpolizist Leon Pawlak (Sebastian Hülk) und Kommissarin Zofia Kowalska (Karolina Lodyga) bei den Angehörigen an.