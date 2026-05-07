Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 7. Mai 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Mord am Jadro, Krimi Am Ufer des Jadro wird die Leiche eines Mannes gefunden: Vito Andic (Tomislav Krstanovic), ein 36 Jahre alter Produzent von Marmelade aus dem Süden Kroatiens. Bei seinem Abnehmer Horvath (Tomislav Blaževic), der in Split einen Bioladen führt, stoßen die leitende Ermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihre neue Partnerin Valessa Matkovic (Romina Küper) nicht nur auf Spuren clever verschleierter Drogendeals, sondern auch auf Hinweise, die auf Mord hindeuten. Kurz darauf wird jedoch auch der Hauptverdächtige tot entdeckt.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Der Start auf dem Laufsteg hat es in sich: Die Episode eröffnet mit einem eindrucksvollen Grid Walk auf dem Sepulveda-Staudamm, bei dem Designerin Mona May und Model Elias Becker die Models genau beobachten. Danach ist schauspielerisches Talent gefragt. Beim Videodreh mit der US-Schauspielerin Lisa Rinna stellen die Kandidatinnen ihr Können unter Beweis. Gedreht wird auf der bekannten Kulisse der Wisteria Lane aus "Desperate Housewives" in den Universal Studios Hollywood.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Auf Augenhöhe, Heimatdrama Die neue Mitarbeiterin von Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) erscheint zunächst engagiert und einfühlsam. Nach der Entbindung ihres Kindes entwickelt Fine Kleinert (Süheyla Ünlü) jedoch Panikattacken. Es stellt sich die Frage, ob Gesa (Anna Fischer) während der Geburt im Kreißsaal ihre Kompetenzen überschritten hat. Seitdem wirkt das junge Paar stark verändert: Fine gelingt es nicht, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen, während Jannis (Daniel Langbein) sich Vorwürfe macht, weil er sie allein gelassen hat. Gesa hatte ihn zuvor hinausgeschickt, als die Situation immer unübersichtlicher wurde.

20:15 Uhr, VOX, Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller Polizist John McClane (Bruce Willis) steckt erneut in massiven Problemen. Diesmal ist er in Moskau, weil er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen will. Bei einem Gerichtstermin kommt es zu einer Explosion. Danach flieht Jack zusammen mit dem russischen Mitangeklagten Kamarov (Sebastian Koch). John setzt sofort nach. Eine Gruppe schwer bewaffneter Gangster ist ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa will herausfinden, wie schlau Deutschland tatsächlich ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten im Studio stellen sich den Fragen und messen sich dabei mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage. Zum Schluss wartet die schwierigste Aufgabe. Im Durchschnitt kann sie nur ein Prozent der Bevölkerung lösen. Wer die richtige Antwort weiß, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.