Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 7. November 2024

Ein Mordopfer, das Butsch (Götz Schubert) zum Verwechseln ähnlich sieht, schockiert Viola (Yvonne Catterfeld) und Böhme (Jan Dose). Butsch bleibt zunächst gelassen, bis er in der Tasche des Toten einen Polizeiausweis findet, der auf seinen Namen ausgestellt ist. Wollte der Unbekannte etwa Butschs Identität übernehmen? Die Ermittlungen führen Butsch und Viola in die Proben zu einem Theaterstück des bekannten Regisseurs Melchior Steinberg (Stephan Kampwirth). Doch es handelt sich nicht um irgendein Stück - das Stück handelt von zwei Figuren, die den Ermittlern sehr vertraut sind: Butsch und Kessie. Kein Wunder, dass Butsch vorerst völlig aus der Fassung gerät.

Als seine Frau Anja Vogler (Teresa Rizos) mit dem Gleitschirm abstürzt, gerät Steffen (David Korbmann) in Panik und rast los. Zwar gelingt es Bergretter Markus (Sebastian Ströbel), Anja zu retten, doch Steffen verliert während seiner hektischen Fahrt etwas, das auf seine geheime Cannabis-Plantage hinweist. Er baut die Pflanzen auf einem abgelegenen Berghang an, um die Schulden des Familienbetriebs zu tilgen. Doch ausgerechnet der politische Gegner seiner Frau, die sich für das Bürgermeisteramt bewirbt, entdeckt die Plantage und versucht, sie damit zu erpressen.

Lucy (Scarlett Johansson) gerät aufgrund eines Freundes in die Fänge südkoreanischer Gangster und wird gezwungen, eine neue Art von Droge zu transportieren. Doch durch einen Zwischenfall wird die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und beginnt, ihre geistigen Fähigkeiten exponentiell zu steigern. Die zentrale Frage ist: Was passiert, wenn ein Mensch unlimitierte Intelligenz erlangt?

20:15 Uhr, Tele 5, The Cold Light of Day, Actionthriller

Die Shaws kommen aus den USA nach Spanien, um einen gemeinsamen Segelurlaub zu genießen. Doch aus der erhofften Traumreise wird schnell ein Albtraum, als Will (Henry Cavill) nach einem kurzen Ausflug auf die Segelyacht zurückkehrt und statt seiner Familie nur Hinweise auf einen Kampf und Blutspuren vorfindet. In Panik wendet sich Will an die örtliche Polizei, doch schon bald beschleicht ihn der Verdacht, dass diese selbst in den Vorfall verwickelt sein könnte.