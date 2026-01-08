Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 8. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordost: Jagd in die Vergangenheit, Krimi Polizistin Nina Hagen (Cordelia Wege) wird mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert: Der aus dem Gefängnis entflohene Werner Roth (André M. Hennicke) war einst der engste Vertraute ihrer Eltern. Zu DDR-Zeiten wollte er gemeinsam mit ihnen in den Westen fliehen, wurde jedoch gefasst, während Ninas Eltern entkamen. Jahre später begegneten sich die drei wieder, und Werner wurde für die im Westen aufgewachsene Nina zu einem wichtigen Bezugspunkt. Umso unverständlicher ist für sie, dass ausgerechnet er vor drei Jahren einen brutalen Überfall auf einen Geldtransporter verübte.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Neuanfänge, Familienserie Nach der Trennung von ihrem Mann wagt Clara (Kathrin von Steinburg) mit ihren Kindern Mia (Finja Leonie Meyer) und Noah (Levi Brandl) einen Neuanfang in Ellmau. Doch die Hoffnung auf einen ruhigen Start wird schnell getrübt: Mia erkrankt schwer und zeigt alarmierende Symptome. Als Martin Gruber (Hans Sigl) eine ungewöhnlich starke Immunreaktion feststellt, beginnt für ihn ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Ursache der Erkrankung zu finden.

20:15 Uhr, Sat.1, King Richard, Biopic-Drama Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton) stehen am Beginn ihrer außergewöhnlichen Tenniskarrieren. Ihr Vater Richard Williams (Will Smith) glaubt unbeirrbar an das Talent seiner Töchter und treibt ihre Ausbildung mit großer Entschlossenheit voran. Gegen zahlreiche Widerstände hält er an seinem Plan fest, sie an die Weltspitze zu führen - auch wenn sein kompromissloser Ehrgeiz das Familienleben zunehmend belastet.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow Die 3-Millionen-Euro-Woche geht in eine neue Runde. An vier aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch an, um sich für das große Finale zu qualifizieren. Dort wartet erneut die Chance, den bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" zu erspielen.

22:40 Uhr, ProSieben, Assassin Club, Actionthriller Ein Auftragskiller (Henry Golding) übernimmt einen letzten Job, der ihn quer über den Globus führt. Erst nach und nach erkennt er, dass seine Zielpersonen ebenfalls Profikiller sind, die auf ihn angesetzt wurden. Um zu überleben, muss er den Drahtzieher hinter dem tödlichen Spiel entlarven, bevor sich der Kreis endgültig schließt.