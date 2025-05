Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 8. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Der falsche Tote, Krimi

In Amsterdam wird am helllichten Tag ein Familienvater auf der Straße von zwei jungen Männern erschossen. Auf ihrer Flucht schießen die Täter auf einen Polizisten und sorgen für Angst in der Stadt. Handelt es sich um einen Amoklauf oder sind weitere Menschen in Gefahr? Die Polizei vermutet einen Mafia-Auftragsmord, doch es könnte auch eine Verwechslung - ein sogenannter "Vergismoord" - vorliegen. Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und sein Team stehen vor einem Rätsel. Sonderermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) gelingt es, einen der mutmaßlichen Täter, den bislang unauffälligen Teenager Anouar (Hamza Iallouchen), festzunehmen.