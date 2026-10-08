Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 8. Oktober 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Tiroler Blut: Der erste Schuss, Krimi (bis 21:45)

Start der neuen ORF/ARD-Reihe. Die Grubers arbeiten seit drei Generationen bei der Polizei in Innsbruck, und nun tritt auch Sohn Tobi in die Familientradition ein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Gespenster, Bergdrama-Serie

Markus soll bei der Hochzeit seines Jugendfreundes Trauzeuge sein. Zuerst muss er das Paar aber nach einem Steinschlag am Berg retten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow (bis 00:00)

Nach drei Vorrundenabenden spielt heute der Finalist oder die Finalistin um den Hauptgewinn von 3 Millionen Euro.

20:15 Uhr, ProSieben, JENKE. Experiment. Schlaflos – Wie uns schlechter Schlaf krank macht, Doku-Experiment (bis 22:45)

Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik testen ein halbes Jahr lang Methoden gegen Schlafstörungen. Es ist der Auftakt des neuen „JENKE.“-Donnerstags.

20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Show (bis 22:20)

Die Promis leben weiter unter ständiger Kamerabeobachtung im Container.

20:15 Uhr, VOX, Der Herr der Ringe – Die zwei Türme, Fantasy (bis 00:00)

Die Gefährten sind getrennt. Frodo und Sam treffen in den Bergen auf Gollum, während Rohan sich auf die Schlacht vorbereitet.