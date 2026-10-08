Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 8. Oktober 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Tiroler Blut: Der erste Schuss, Krimi (bis 21:45)
Start der neuen ORF/ARD-Reihe. Die Grubers arbeiten seit drei Generationen bei der Polizei in Innsbruck, und nun tritt auch Sohn Tobi in die Familientradition ein.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Gespenster, Bergdrama-Serie
Markus soll bei der Hochzeit seines Jugendfreundes Trauzeuge sein. Zuerst muss er das Paar aber nach einem Steinschlag am Berg retten.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow (bis 00:00)
Nach drei Vorrundenabenden spielt heute der Finalist oder die Finalistin um den Hauptgewinn von 3 Millionen Euro.
20:15 Uhr, ProSieben, JENKE. Experiment. Schlaflos – Wie uns schlechter Schlaf krank macht, Doku-Experiment (bis 22:45)
Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik testen ein halbes Jahr lang Methoden gegen Schlafstörungen. Es ist der Auftakt des neuen „JENKE.“-Donnerstags.
20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Show (bis 22:20)
Die Promis leben weiter unter ständiger Kamerabeobachtung im Container.
20:15 Uhr, VOX, Der Herr der Ringe – Die zwei Türme, Fantasy (bis 00:00)
Die Gefährten sind getrennt. Frodo und Sam treffen in den Bergen auf Gollum, während Rohan sich auf die Schlacht vorbereitet.
20:15 Uhr, RTL ZWEI, Das Leben des Brian, Komödie (bis 22:08)
Monty-Python-Klassiker: Brian wird in Bethlehem nebenan von Jesus geboren und für einen Messias gehalten.
20:15 Uhr, Tele 5, Brick Mansions, Action (bis 22:15)
Ein Drogenboss herrscht über ein abgeriegeltes Ghetto in Detroit und droht mit einer Massenvernichtungswaffe.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Landverbrechen im Herzen der Wachau, Dokumentation (bis 21:05)
Der Ortschef von Spitz findet 2008 eine vergiftete Praline auf seinem Auto und überlebt nur knapp. Die Ermittler stoßen auf einen Streit um Bauland.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie (bis 21:05)
Die Kommissare ermitteln wie gewohnt im bayerischen Voralpenland.
20:15 Uhr, Puls 4, Mission: Impossible – Dead Reckoning (Teil 1), Action (bis 23:30)
Ethan Hunt und sein Team jagen eine gefährliche Waffe und eine außer Kontrolle geratene KI, die die ganze Welt bedroht.
20:15 Uhr, rbb, Hannah Arendt, Filmdrama
Die Philosophin lebt im US-Exil und schreibt über den Eichmann-Prozess. Ihre These von der „Banalität des Bösen“ löst heftige Kontroversen aus.
20:15 Uhr, ONE, Und wer nimmt den Hund?, Komödie (bis 21:40)
Ein Hamburger Ehepaar steht nach dem Auszug der Kinder vor einer Trennung. Der Hund macht alles komplizierter.
20:15 Uhr, Disney Channel, Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2, Abenteuerfilm (bis 23:15)
Davy Jones hat noch eine Rechnung mit Jack Sparrow offen, und alle sind hinter dem Kapitän her.
21:40 Uhr, ARTE, Der Code des Killers (Folge 1 von 3), Krimi-Serie
Nach einem Mord 1983 in Narborough ermittelt die Polizei erfolglos. Zugleich entwickelt ein Forscher den genetischen Fingerabdruck. Die Folgen 2 und 3 laufen um 22:25 und 23:15 Uhr.
22:08 Uhr, RTL ZWEI, Die Ritter der Kokosnuss, Komödie
König Arthus sucht Ritter für seine Tafelrunde und den Heiligen Gral. Es folgt der nächste Monty-Python-Klassiker.
22:15 Uhr, ZDFneo, Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz, Koch-Talk
Jan Böhmermann kocht mit den Kaulitz-Brüdern, ohne Wettbewerb und Bewertung.
23:30 Uhr, Puls 4, Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel, Actionklassiker
Tom Cruise als Navy-Pilot „Maverick“ in der Eliteschule für Kampfpiloten.