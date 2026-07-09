Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 9. Juli 2026

20:14 Uhr, ORF2, Die Beste zum Schluss, Drama (ORF-Premiere)

Eine ungewöhnliche Patchwork-Familie – Eva, Mads und René mit den Kindern Oscar und Lola – muss sich in einer neuen Konstellation zurechtfinden.

20:15 Uhr, ARD, WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum, Doku (Folge 1: Der Trainer)

Zur WM 2026 blickt die Doku zurück auf die deutsche Nationalelf bei der WM 1994 in den USA, die als Titelverteidiger und Favorit überraschend im Viertelfinale scheiterte.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff, (Kolumbien)

Ein blinder Passagier namens Eric will sich die Passage nach Kolumbien erschleichen, wird aber von einer ehrgeizigen Medizinstudentin beim Kapitän verpetzt.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors – Das große Finale, Dokusoap

Nach emotionalen Wochen steht die wichtigste Entscheidung an: Im großen Finale wird klar, wer die letzte Rose bekommt.