Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 9. Juli 2026
20:14 Uhr, ORF2, Die Beste zum Schluss, Drama (ORF-Premiere)
Eine ungewöhnliche Patchwork-Familie – Eva, Mads und René mit den Kindern Oscar und Lola – muss sich in einer neuen Konstellation zurechtfinden.
20:15 Uhr, ARD, WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum, Doku (Folge 1: Der Trainer)
Zur WM 2026 blickt die Doku zurück auf die deutsche Nationalelf bei der WM 1994 in den USA, die als Titelverteidiger und Favorit überraschend im Viertelfinale scheiterte.
20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff, (Kolumbien)
Ein blinder Passagier namens Eric will sich die Passage nach Kolumbien erschleichen, wird aber von einer ehrgeizigen Medizinstudentin beim Kapitän verpetzt.
20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors – Das große Finale, Dokusoap
Nach emotionalen Wochen steht die wichtigste Entscheidung an: Im großen Finale wird klar, wer die letzte Rose bekommt.
20:15 Uhr, ProSieben, Darüber staunt die Welt – Tierische Freaks, Unterhaltung
Die haarigsten Internetstars drehen durch: von futterneidischen Pudeln über tanzende Papageien bis zum Chinchilla-Wahnsinn.
20:15 Uhr, VOX, Snake Eyes: G.I. Joe Origins, Action
Snake Eyes sucht die Mörder seines Vaters, rettet dabei einen Mann vor den Yakuza und wird in den Arashikage-Ninja-Clan aufgenommen.
20:15 Uhr, 3sat, Stralsund – Mörderische Verfolgung, Krimi
Kommissarin Susanne Winkler wird mit fünf Angestellten in einem Versicherungsbüro als Geisel festgehalten.
20:15 Uhr, Kabel1, Ritter aus Leidenschaft, Abenteuerfilm
Der Sohn eines armen Dachdeckers schlüpft in die Rüstung eines verstorbenen Ritters, um selbst zu Ruhm zu gelangen.
20:15 Uhr, RTL2, Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez, Doku-Reihe
Sexarbeiterin Laura wagt ihr erstes Escort-Date und muss lernen, sich in schicken Restaurants zu benehmen.
20:15 Uhr, PULS 4, Bad Neighbors, Komödie
Ein spießiges Ehepaar gerät in einen eskalierenden Nachbarschaftskrieg mit einer feierwütigen Studentenverbindung.
20:15 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026 – Die Fußball Show
21:05 Uhr, ORF1, FIFA Fußball-WM 2026 Viertelfinale: Frankreich – Marokko, Das Studio
21:55 Uhr, ORF1 / ARD, FIFA Fußball-WM 2026 Viertelfinale: Frankreich – Marokko, Live-Übertragung
22:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff, (Malediven)
Die neue Hoteldirektorin Hanna Liebhold kommt an Bord – bisher war sie Generalmanagerin eines Luxusresorts auf den Malediven.
22:25 Uhr, 3sat, Spuren des Bösen – Schuld, Fernsehkrimi
Brock will die Abrechnung mit dem korrupten Polizisten Mesek zu Ende bringen.
22:40 Uhr, VOX, Wild Card, Actionfilm
Ein Ex-Söldner mit Spielsucht-Vergangenheit will sein großes Ziel erreichen: ein Leben auf einer Mittelmeerinsel.