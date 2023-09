Die besten TV-Tipps für Freitag, den 01. September

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule, Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik vor.