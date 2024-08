Die besten TV-Tipps für Freitag, den 02. August 2024

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Blutsbande, Krimi

Ein Mann wird tot in der Spree gefunden, betäubt, erschlagen und ins Wasser geworfen. Er arbeitete in einer Spedition und hatte dort seine Liebe gefunden. Hat er auch dort seinen Mörder getroffen? In ihrer Verzweiflung wendet sich Dezernatsleiterin Katharina Koblinski (Elisabeth Baulitz) an den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel). Der alleinerziehende Vater hat sich wegen seiner drei Töchter eigentlich als Disponent im Innendienst eingerichtet. Aufgrund von Personalmangel bittet sie ihn, die neue Kriminalhauptkommissarin Kay Freund (Seyneb Saleh) zu unterstützen. Widerwillig stimmt er zu, ohne dass seine Töchter davon wissen.