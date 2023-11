Die besten TV-Tipps für Freitag, den 03. November

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Einsam sterben, Krimiserie

In den frühen Morgenstunden wird ein Mann von einem Auto erfasst und getötet. Der hinzugerufene Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Handelt es sich um Fahrerflucht oder Mord? Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) kommen am Tatort an und erkennen schnell, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Das Opfer, Thomas Bülow (Florian Anderer), scheint ein bürgerliches Leben in Köpenick geführt zu haben.