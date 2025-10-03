Die besten TV-Tipps für Freitag, den 03. Oktober 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Oppenheimer, Drama Im Zweiten Weltkrieg arbeitet der Physiker Oppenheimer (Cillian Murphy) am "Manhattan-Projekt", das die erste Atombombe hervorbringt. Doch Oppenheimer ist innerlich gespalten: zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und moralischen Zweifeln, zwischen Anerkennung und Schuldgefühlen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Ausgetanzt, Krimiserie Bei einem Wohltätigkeitsfest für einen Treffpunkt von Geflüchteten geraten Kirsten Trabold (Katrin Filzen) und Amadeo Reyes (Juan Lo Sasso) in Streit. Kurz darauf wird der Kunstprofessor aus Spanien erstochen aufgefunden, und Kirsten wird verhaftet. Ihre Tochter Kim Lorenz bittet Benni Hornberg (Antoine Monot), die Verteidigung zu übernehmen. Doch war es wirklich ein Mord im Affekt?

20:15 Uhr, kabel eins, Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs, Komödie Vier Freunde aus der Vorstadt - Woody (John Travolta), Dudley (William H. Macy), Doug (Tim Allen) und Bobby (Martin Lawrence) - sehnen sich nach Abwechslung. Sie steigen auf ihre Harleys und fahren los, voller Vorfreude auf Freiheit und Abenteuer. Doch als sie der harten Biker-Gang Del Fuegos begegnen, wird der Ausflug schnell gefährlich.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link: Einsame Nacht (2), Krimi Eine Serie brutaler Messerangriffe stellt die Ermittler vor Rätsel. Der einzige Verdächtige gehört selbst zu den Opfern, und die Spuren im ungelösten Fall des Jugendlichen Alvin (Max Collins) führen zu einer Toten. Detective Sergeant Kate Linville (Henny Reents) und ihre Vorgesetzte Pamela Graybourne (Helene Grass) stoßen bei ihren Ermittlungen auf Verbindungen in die Schulzeit der Opfer. Alte Geschehnisse scheinen nun einen blutigen Racheakt ausgelöst zu haben.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Die Überwältigung, Krimi Der Künstler Maik Wuttke (Jonas Fürstenau) wird tot in seinem Atelier gefunden. Sein Bild zum 35. Jubiläum der Deutschen Einheit ist mit roter Farbe übergossen. Wollte jemand das Werk zerstören - oder steckt mehr dahinter? Während Rettig (Daniel Steiner) versucht, das Gemälde freizulegen, ermitteln Ina (Melanie Marschke) und ihr Team im Umfeld des Opfers. Wuttke litt an Depressionen, doch ein Treffen mit alten Schulkameraden kurz vor seinem Tod wirft neue Fragen auf.